Il centrocampista del Cagliari Razvan Marin è stato intervistato de La Nuova Sardegna alla vigilia del match contro il Napoli, a cui non prenderà parte poiché squalificato. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Con Semplici abbiamo fatto molto bene perchè lui ci ha sempre dato una certa libertà di interpretare il suo gioco, ma allo stesso tempo ci ha anche spronati e incoraggiati. In squadra abbiamo tanti leader, come Godin, Nainggolan, Joao Pedro, Pavoletti, Cragno. Giulini? Il presidente è molto vicino al gruppo, spesso ci viene anche a trovare per darci una motivazione in più”.