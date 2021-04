Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: “Posso darvi una notizia ufficiale: c’è stata un’apertura di Gattuso verso ADL. Rino ha fatto una promessa al presidente, ovvero che ci sarà un incontro al quale parteciperà anche l’agente dell’allenatore. I tre si vedranno con calma e prenderanno la migliore decisione in assoluto. Per cui non è vero che De Laurentiis abbia già scelto Spalletti. Gattuso potrebbe ancora restare”.