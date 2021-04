Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio: “Gattuso alla Fiorentina? Non penso che accadrà. La trattativa si è interrotta e penso definitivamente. È una squadra ricca, senza debiti, con qualche innesto giusto in 4-5 anni potranno competere in Europa nuovamente. Ma non si può pensare di farlo in un solo anno. Se pensano di prendere un paio di calciatori e Gattuso e risolvere, sbagliano. Ci vuole un progetto”.