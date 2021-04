Rocchi: “L’introduzione del Var è stata una idea geniale”

L’ex arbitro e ora consulente delle relazioni istituzionali della Commissione Arbitri Nazionale, Gianluca Rocchi al termine dell’incontro, svolto al termine dell’allenamento dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club in merito all’utilizzo del Var:

“Ringrazio l’Udinese per aver organizzato questo appuntamento che per noi arbitri è fondamentale, perché ci serve il punto di vista delle società e dei giocatori. Gli arbitri sono un servizio per i calciatori ed è giusto che chi subisce le decisioni arbitrali dica quello che pensa. L’introduzione del Var è stata una idea geniale perché ha cambiato in positivo la vita degli arbitri. Ha dato molta più serenità a tutti e ha creato un senso di giustizia profondo perché negli ultimi tre campionati non abbiamo avuto gol irregolari – parlo del fuorigioco – e questo è un risultato straordinario“.