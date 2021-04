Pasqual: “Politano merita un posto in Nazionale, ma Mancini predilige il gruppo storico”

Manuel Pasqual, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc: “Mi sarei aspettato un rendimento migliore da parte di Mario Rui. Proprio perché ha grandi qualità. La dirigenza dovrà cercare qualcosa per gli esterni. El prossimo mercato. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che spesso il Napoli abbia adattato Hysaj a sinistra. Se dovessi valutare solo i risultati sul campo penso che Politano debba entrare nel giro della Nazionale. Però penso che per adesso Mancini preferisca portare avanti il suo gruppo storico. Ecco perché c’è Bernardeschi che sta facendo peggio di Politano. Penso che quando Ospina tornerà prenderà di nuovo il posto da titolare. Ha dimostrato di più rispetto a Meret. Penso che Gattuso meriti di rimanere al Napoli ma pare che i rapporti con ADL non siano idilliaci”.