Orsi: “Il Napoli è padrone del suo destino, ma attenzione a queste gare…”

Nando Orsi, ex portiere e commentatore tv, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Giochiamo d’antico su Canale 21: “Il Napoli sta vivendo un momento positivo nelle ultime gare anche perché sta giocando bene. Fa strano pensare che gli azzurri abbiamo perso 4 partite con Sassuolo, Spezia, Genoa e Verona. Il Napoli, in ogni caso, è padrone del suo destino. Ci sono però tre scontri contro squadre che si devono salvare e in un certo senso possono essere più insidiosi rispetto ai confronti diretti con Juve, Milan o squadre simili. Credo che solo il Napoli possa perdere la qualificazione a questo punto”.