Costa, sottosegretario Ministero della Salute: “Riapriamo gli stadi in percentuale alla loro capienza!”

Andrea Costa, sottosegretario al ministero della salute, con delega allo sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il ritorno del pubblico allo stadio è un grande segnale di ritorno alla normalità. Lo sport può essere un punto di partenza per tornare a vivere come prima. Vogliamo aprire gli stadi in percentuale rispetto alla capienza degli impianti. L’11 giugno abbiamo deciso di aprire al pubblico per la finale di Coppa Italia. Gli stadi sono all’aperto, quindi penso ci siano le condizione per tenere sotto controllo la trasmissione del virus. Stiamo ragionando se aprire gli stadi all’ultima di campionato. Pensare ai singoli eventi è più semplice”.