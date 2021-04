Alvino: “ADL-Gattuso? Nessun litigio ma andrà via! Vi dico la mia su Koulibaly”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul rapporto tra Gattuso e ADL. Queste le sue parole: “Gattuso e De Laurentiis non hanno avuto nessun litigio pesante come vogliono far credere! Non sono ai ferri corti, anzi entrambi lavorano giorno e notte per riportare gli azzurri in Champions League. Però, nonostante le ultime uscite convincenti dei partenopei, a fine stagione sarà addio! Non scommetterei neanche un centesimo sulla permanenza dell’ex tecnico del Milan.

Koulibaly? Lui, come Manolas, andrà via solo per offerte davvero irrinunciabili. Maksimovic invece, lascerà il capoluogo campano al termine del campionato“.