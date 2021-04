Salvatore Bagni: “Gattuso farà una grande carriera”

Salvatore Bagni ha rilasciato una intervista durante “Si gonfia la rete” la trasmissione che va in onda su Radio Marte. Di seguito le parole rilasciate dall’ex calciatore:

“Non so se Spalletti sia l’allenatore giusto. Ha sicuramente un curriculum di tutto rispetto ma Napoli è una piazza molto esigente. Adesso spuntano nomi ovunque dal giovane a quello affermato. Con un ritorno in Champions, sceglierei un tecnico esperto. Gattuso in questo anno è mezzo si è consacrato, ha un grande futuro davanti a sé. Dopo lo scontro con ADL è uscito il suo orgoglio, ha fatto parlare i fatti. Adesso il gioco e i risultati gli danno ragione. Semplici è un grande allenatore, ha fatto benissimo alla Spal e sta facendo un grande lavoro col Cagliari. Credo che però domenica non sarà la sua partita. Il Napoli deve fare 13 punti per poter andare in Champions, visto che le altre squadre hanno un calendario difficile e non stanno facendo punti. Quando ci sono delle discussioni così importanti, non credo che un rapporto si possa ricostruire. Per questo, si dovrà pensare a un nuovo allenatore. Gattuso lascerà un ottimo ricordo, è un peccato si poteva lottare per lo Scudetto“.