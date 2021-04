Caputi: “Champions League? Io ci vedo sicuramente Napoli ed Atalanta”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Alla luce dei risultati, è un peccato per i tanti infortuni che ha avuto il Napoli viste le sue potenzialità, ma dall’altra parte c’è da dire che nessuna squadra, Inter a parte, è riuscita a trovare la giusta continuità. Secondo me Atalanta e Napoli andranno in Champions League, anche se alla corsa si aggiungerà anche la Lazio se riuscirà a vincere la partita di recupero contro il Torino. Il Napoli, dalla sua, in calendario, a differenza delle altre contendenti non ha scontri diretti. Rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli? Credo che il rapporto con la proprietà si sia deteriorato negli ultimi mesi, avrei paura che possa accedere di nuovo quanto successo di recente”.