Allan: “Superlega? Ha vinto l’amore per il calcio”

L’ex guerriero del Napoli, Allan ha rilasciato sul sito ufficiale dell’Everton alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla Superlega. Di seguito le parole rilasciate dal centrocampista brasiliano:

“Mi sento a casa, non ci sono motivi per parlare di un addio. Mi auguro di poter rimanere a lungo e poter regalare tante soddisfazioni ai miei tifosi. La Superlega è stata una proposta orribile, e se fosse andata a buon fine avrebbe segnato la fine dei sogni di tutti i bambini. Tutti da piccoli sognano di giocare la Champions League per meriti. Ha vinto l’amore per il calcio e questa è la cosa più importante“.