Repubblica, Corbo: “Il Napoli avrebbe potuto competere per lo scudetto”

Antonio Corbo, sull’edizione odierna di Repubblica, si è soffermato sulla vittoria del Napoli contro il Torino: “Nonostante l’euforia è giusto che il Napoli si ponga una domanda: che cosa è successo nel lungo inverno? Se infatti il Napoli ora vince con agilità, dimostra che Gattuso ed il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro. Ed inoltre svela che non ci fossero difetti di fabbrica, un’ottima squadra pur mancando un bomber da 25 goal come Ronaldo. Ma Insigne e gli altri hanno dimostrato la qualità elevata. Era l’unica squadra che poteva competere non solo sul confine della Champions, ma ballare sul palco”.