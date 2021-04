Ag. Osimhen: “Chi lo critica è perché non lo conosce. Con Gattuso ha un ottimo rapporto”

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”: “Quello che mi dispiace è che diano giudizi senza conoscere il calciatore. Chi ad esempio dice che non vede la porta, come fa a non prendere in considerazione il fatto che sia stato fermo 90 giorni? L’atleta ha bisogno di allenarsi e stare bene fisicamente. Victor è un ragazzo solare, vero e genuino. Lui c’è sempre per i compagni, il campo parla.



Con Gattuso ha un ottimo rapporto, si vede che c’è sintonia. È stato proprio il tecnico a volerlo. Gattuso è una persona diretta e leale. Per questo i giocatori lo stimano e gli vogliono bene. Ha una qualità che non è da tutti. Sicuramente il mio assistito sta migliorando tanto nel campionato italiano. Dico sempre ai giovani che vengono qui che fanno un’esperienza professionale importantissima. Qui la tattica la fa da padrone”.