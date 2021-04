Danilo: “Superlega? C’è bisogno di un cambiamento. Sulla UEFA penso questo”

Danilo, giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della Superlega: “Superlega? Se 12 club sono d’accordo vorrà dire che c’è bisogno di cambiare il sistema del calcio. Non dico che la Superlega sia il cambiamento giusto, ma c’è bisogno di parlare e mettersi d’accordo perchè il Covid ha colpito anche il mondo del calcio. UEFA? Se fosse stata preoccupata per noi giocatori non ci avrebbe fatto viaggiare. Le minacce ricevute da loro e dalla FIFA non sono state piacevoli”.