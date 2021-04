Wilson: “Con De Laurentiis e Lotito non ci si annoia mai”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte, è intervenuto Pino Wilson. Di seguito le parole rilasciate dall’ex calciatore della Lazio:

“Le assenza di Demme e Luis Alberto pesano molto. Credo che quella di Luis Alberto sia più importante, perché è il cervello della trequarti. Tuttavia non escludo che possa scendere in campo lo stesso. Il raggiungimento del quarto posto potrebbe sanare il bilancio di entrambe le squadre. Lotito e De Laurentiis sono due personaggi esplosivi, con loro non ci si annoia mai“.