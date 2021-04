Nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Rolando Bianchi. Di seguito le parole rilasciate dall’ex bomber:

“Stasera si sfidano due grandi squadre allenate da bravi allenatori che migliorano sempre di più. Osimhen sente il peso del suo prezzo, ma bisogna saperlo aspettare. Se è forte lo dimostrerà. Quando c’è lui in campo non puoi giocare dal basso ma devi servirlo in profondità dove può essere davvero devastante“.