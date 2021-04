Di Gennaro “Scelgo Mertens per stasera. Milan in difficoltà”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro per parlare del momento attuale che sta vivendo il Napoli:

“La partita di stasera è uno spareggio per la Champions. Senza Luis Alberto, il Napoli potrebbe approfittarne. Il quarto posto è fondamentale per la costruzione dell’anno prossimo. Tra Mertens e Osimhen per stasera sceglierei il belga, perché la difesa biancoceleste è lenta e quindi potrebbe essere determinante. Bayakoko l’ha chiesto Gattuso, doveva portare fisicità e personalità ma il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Il battibecco con Elmas potrebbe essere anche una scossa per la squadra, è già capitato in passato ma poi la squadra ha reagito sempre bene. Ho avuto Gattuso al Milan fa parte del suo carattere. Il Milan è in difficoltà, con Ibrahimovic può arrivare in Champions altrimenti dovrà soffrire fino all’ultimo”.