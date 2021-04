Zoff: “Contro la Lazio sarà una gara importante e molto difficile”

L’ex calciatore Dino Zoff ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Onda azzurra circa il momento del Napoli: “Napoli-Lazio? Mi risulta molto difficile dare un peronistico anche perché allo stadio Diego Armando Maradona si affronteranno due squadre brillanti, che attraversano un buon momento di forma. Sarà una sorta di spareggio per l’accesso alla prossima Champions League. La superLega? Si tratta di un’idea che è palesemente in contrasto con il calcio del passato e penso che sia nata soprattutto a causa della situazione debitoria dei club che così punterebbero ad ottenerne dei guadagni. Tutto il mondo sta vivendo un periodo particolarmente complicato dovuto alla emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e sono convinto che non sia il momento giusto per operare un simile atteggiamento, né per il calcio né per i tifosi”.