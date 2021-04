Venerato: “ADL mi ha parlato di un allenatore italiano che sarebbe pronto ad accettare”

L’esperto di mercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa le voci sulla panchina azzurra: “Il patron azzurro era arrivato a Napoli da poco. Nell’estate del 2004. La Rai mi inviò a Roma alla Filmauro a fare una intervista al numero uno del sodalizio campano. Lui andava di fretta, ma disse di avere il tempo di prenderci un tè insieme. Alla fine restammo a parlare per circa tre ore. Il patron mi aspettò e disse testuali parole: “Senti Ciro, Pierpaolo Marino mi fa sempre un nome di un allenatore. Mi parla spesso e volentieri di Luciano Spalletti. Ma tu come lo vedi?”. Con questo voglio dire che il nome di Spalletti per il futuro della panchina del Napoli ha radici molto forti e lontane. Il patron lo segue da diverso tempo. Sono convinto che qualora dovesse chiamarlo, lui sarebbe pronto ad accettare la proposta degli azzurri”.