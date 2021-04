Empoli, Corsi: “Dionisi al Napoli? ADL mi chiamò per complimentarsi. Su Sarri e Spalletti…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dionisi? De Laurentiis mi ha chiamato dopo la Coppa Italia per farmi i complimenti per come abbiamo giocato. Mi disse: ‘Ma come fai a scegliere allenatori così bravi?’ Faceva rifermento anche a Sarri. Non so se Sarri ritornerà a Napoli. Se lo facesse e vincesse con il Napoli sarei l’uomo più felice del mondo. Sarei contento anche se gli azzurri arrivassero al quarto posto al posto dell’Atalanta.

Spalletti al Napoli? Mi piacerebbe vederlo al Napoli. Siamo cresciuti insieme. Condividevo con lui un appartamento da ragazzo. Con De Laurentiis avrebbe un rapporto professionale, è un allenatore dalla grande esperienza”.