Dossena: “SuperLega? L’Uefa deve svegliarsi! Che brutta figura”

L’ex calciatore Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e si è soffermato sulle polemiche sulla SuperLega: “L’Uefa deve svegliarsi per migliorare i format delle competizioni. Questo è un chiaro campanello d’allarme. L’idea è stata sbagliata, e la cosa assurda è che 12 società che muovono grandissimi capitali economici, dopo sole quarantotto ore, si siano rimangiato tutto. È davvero una brutta figura. Il problema resta sempre lo stesso: si spendono più soldi di quanti si incassano. Ad esempio, l’acquisto di Cristiano Ronaldo, per quanto esoso sia stato, non ha migliorato la Juventus. Se si vuole risanare il calcio, non si può ragionare più in questi termini”.