Cucchi: “Napoli e Lazio simili. Vedrei bene Gattuso a Roma o Firenze”

Nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi. Il noto giornalista ha presentato la sfida tra Napoli e Lazio:

“Mi auguro che possa essere una sfida entusiasmante condita da molti gol. Sono due squadre molto simili, con una grande attacco ma che concedono molto a livello difensivo. Il punto di forza della Lazio è il centrocampo, quello del Napoli è l’attacco con Lozano che è molto forte. M’immagino una partita equilibrata”.

“Mi sarebbe piaciuto vedere una Lazio allenata da Gattuso, non l’ho mai nascosto. Mi auguro però che Inzaghi possa rinnovare il contratto, se lo merita per ciò che ha fatto. Ringhio ha un temperamento molto forte, è un passionale e legato al calcio di altri tempi per questo in tanti lo vogliono. Credo che con un pò più di serenità si vedrebbe un Gattuso più sereno, magari alla Fiorentina o proprio alla Lazio. Sono contento che il progetto della Superlega sia durato meno di 48 ore“.