Bellinazzo: “La Superlega deve rinascere”

Nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Bellinazzo. Il giornalista del Sole24Ore ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Superlega.

“La Superlega è stata proposta male. C’è stata tanta ipocrisia anche da parte dei vertici politici in queste ore. Ritengo che il progetto debba rinascere, perché la UEFA rivendica di aver combattuto qualcosa ma che in realtà hanno creato loro con un dominio di 12 squadre, che casualmente sono state le promotrici di questa iniziativa. Non mi capacito della felicità dei tifosi, non appartenenti alle squadre che si erano accordate, per l’annullamento della Supelega. Nel 205 già si parlava di una mancanza di meriti sportivi ma la Superlega non esisteva“.