Fabio Santini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda su 7 Gol: “Ho una brutta notizia per i tifosi del Napoli. Infatti, Maurizio Sarri non tornerà a sedere sulla panchina azzurra. Secondo quanto ho saputo potrebbe andare ad allenare in Premier League, al Tottenham”.