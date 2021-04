Galderisi: “Il Napoli penso abbia le qualità per giocarsela in Champions”

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Contro l’Inter il Napoli mi è piaciuto. I nerazzurri hanno cercato di chiudere gli spazi. Però, nel momento in cui la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa, il Napoli non è riuscito a chiudere gli spazi. Mi aspettavo che Osimhen non facesse una buonissima prestazione ed alla squadra è mancato. Credo che il Napoli abbia le qualità per potersela giocare in zona Champions League ma bisogna capire chi eventualmente non ce la farà”.