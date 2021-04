L’avvocato Mattia Grassani in un’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport ha parlato della SuperLega: “Come membro dell’Uefa, la FIGC potrebbe assumere provvedimenti o essere ‘invitata’ a farlo. Superlega come reato? Certamente no. Ma è vero che i club sono appartenenti ad associazioni di diritto privato e si sono impegnati a rispettarne le relative regole, sottoscrivendo atti di affiliazione e relativi regolamenti”.