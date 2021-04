Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha espresso la propria opinione sulla Superlega ai microfoni di Radio Rai:

“C’è grande motivo di conflitto in Lega su ogni decisione, adesso capisco la spiegazione. La nascita del nuovo progetto ci fa capire perché si è perso molto tempo per aderire ai fondi. Non c’è stata chiarezza, siamo stati presi in giro. I proprietari delle squadre che partecipano alla Superlega dovrebbero essere più chiari”.