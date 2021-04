Il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sui prossimi match di campionato e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Queste le sue parole: “Sullo scudetto il nostro allenatore ci dice di non fare alcun tipo di calcolo. Dobbiamo continuare a lavorare bene, come fatto fino ad adesso, e concentrarsi partita per partita. Adesso c’è il Napoli e dopo questa altre 7 finali.

La nostra forza è che non siamo solo noi difensori ad evitare di concedere goal. I primi a difendere sono centrocampisti ed attaccanti. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti, senza questa mentalità non saremmo dove siamo adesso“.