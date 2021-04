Repubblica – Meret sogna l’Europeo! Senza Ospina, avrà la chance per riscattarsi: i dettagli

L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, ha fatto luce sulle prossime partite del Napoli, in particolare di Alex Meret e della sua possibilità di essere convocato al prossimo Europeo. Il Napoli, che nei prossimi match di campionato dovrà vedersela con Inter e Lazio, non avrà a disposizione David Ospina. Per questo motivo l’ex estremo difensore della Spal potrà giocarsi le sue carta sin dal primo minuto. Manca poco all’Europeo e questa potrebbe essere l’ultima chance per Meret per convincere Roberto Mancini di merita la convocazione con l’Italia.