Walter Novellino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “L’Inter vincerà grazie a Conte, infatti lui è riuscito a trascinare i suoi con il carattere. Penso che ADL stia lavorando in silenzio per far rimanere Gattuso. Tra Rino e la squadra c’è un grande feeling. Poi bisogna dire che lui è un bravo allenatore”.