Jacobelli: “Gattuso è la fortuna del Napoli. Vi spiego perché”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Xavier Jacobelli. Di seguito le parole rilasciate dal direttore di Tuttosport:

“Sarà una grande domenica di calcio per tutti gli appassionati di questo sport con due appuntamenti imperdibili: Atalanta-Juventus e Napoli-Inter. Il triennio di Sarri rimarrà nel cuore di tutti gli amanti del calcio italiano. Per vincere bisogna sapersi attrezzare, l’Inter ha dimostrato quanto sia stato faticoso il percorso prima di sconfiggere la Juventus. Il Napoli è fortunato ad avere Gattuso, non capisco come sia stato possibile metterlo in discussione. A prescindere da questo, lui vuole portare il Napoli in Champions. Mazzoleni al Var? Visti i precedenti, non mi sorprende la reazione dei tifosi napoletani“.