Goran Pandev: “Tra i miei gol più belli, uno con la maglia del Napoli”

Ai microfoni di Genoa Channel, Goran Pandev si è raccontato ripercorrendo le tappe principali della sua carriera:

“Amo le città di mare, ne ho girate tante. Il clima è fondamentale per un calciatore. Io e mia moglie stiamo insieme da 15 anni, ci siamo conosciuti in una cittadina a sud della Macedonia. Mia madre avrebbe preferito che mi dedicassi di più agli studi, giocavo sempre con lei davanti a casa mia. Mi è mancata di più la famiglia in tutti questi anni, anche gli amici ma ormai sono in Italia da tanto tempo e mi sono abituato. I tre gol più belli della mia carriera? Uno in Genoa-Verona sotto la Gradinata Nord, un altro segnato con la maglia della Lazio a Buffon contro la Juventus dopo aver scartato Thuram, Cannavaro e Zebina e infine uno con il Napoli contro la Juventus al San Paolo“.