CTS – Braconaro: “Stadi aperti al 25%? Si può fare”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Francesco Braconaro, membro del CTS. Di seguito le parole rilasciate dal professore sulla riapertura degli stadi:

“Siamo molto felici per la riapertura dell’Olimpico in occasione degli Europei. Il protocollo che verrà utilizzato è quello della UEFA. Stadi aperti? Con gli anticorpi o con un tampone negativo credo che sia possibile accedere allo stadio. La capienza per lo stadio sarebbe ridotta al 25%. Mi auguro che la riapertura possa estendersi anche per gli altri sport, non solo per il calcio”.