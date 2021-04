Chiacchio: “Juve-Napoli può influire su Lazio-Torino”

Durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Eduardo Chiacchio. Di seguito parole rilasciate dall’avvocato del Torino:

“La Lazio ha optato per il ricorso e noi ci presenteremo per contestare. Il precedente di Juventus-Napoli è importante, i principi di questa partita possono essere considerati anche se ci sono dettagli differenti. Comunque Lazio-Torino si deve ripetere e Sandulli saprà prendere la decisione migliore. Mi auguro che venga riconosciuta la lealtà sportiva del club granata. La Reggiana non ha chiesto l’intervento dell’ASL. Non avendo messo in isolamento i negativi, non ha potuto chiedere l’intervento delle ASL“.