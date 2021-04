Ospite negli studi di Sportitalia, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato molto del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono molto felice alla guida del Sassuolo, ma naturalmente c’è bisogno di una serie di presupposti per continuare anche l’anno prossimo. Si tratta di una questione tra me e il club, ma non nascondo che mi piacerebbe anche allenare all’estero. Da calciatore ho giocato anche fuori dall’Italia e vorrei evitare di avere a fine carriera queste esperienze che mi hanno fatto crescere in passato”.

“Prima di lasciare il Sassuolo dovrà succedere qualcosa di importante, e alla fine sicuramente ci sarà del rammarico per ciò che non è stato fatto e per gli obiettivi non raggiunti, anche in tema di mercato. La società per adesso ha le idee chiare e sa cosa vuole fare in futuro. Noi siamo una bella realtà ma credo che il gruppo vada un po’ rinfrescato per mantenere alte le motivazioni, e questo l’ho detto anche a Carnevali (l’ad del Sassuolo, ndr). In ogni caso sono due anni che stiamo facendo il massimo, dal momento che siamo stabilmente all’ottavo posto”.