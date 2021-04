Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l’avvocato e legale del Torino Eduardo Chiacchio ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’asta per i diritti tv. Le sue parole: “L’asta che ha assegnato a Dazn i diritti tv per 7 partite di Serie A rischia di essere impugnata in tribunale. Per le modalità con cui è avvenuta il rischio che qualcuno decida di procedere per vie legali: il presidente della Lega Dal Pino infatti non ha operato di incisività in più”.