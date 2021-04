Venerato: “Cessioni? Due calciatori fondamentali andranno via da Napoli”

Il giornalista della RAI Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Goal Show, programma in onda sulla emittente Piuenne, circa alcune situazioni di mercato: “Il Napoli ha intenzione di cedere solo due calciatori importanti e vi faccio anche i nomi: si tratta di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Poi sarà tutta da valutare la situazione legata a Lorenzo Insigne. Il Magnifico, come è noto, è legato al Napoli da un contratto fino al 2022: nei prossimi mesi le parti cercheranno di trovare una intesa per il rinnovo”.