Ulivieri: “Tra ADL e Gattuso potrebbe ritornare un interesse comune”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal‘: “Quest’annata per Gattuso è stato un grande anno di tirocinio, perché a Napoli è stato un percorso pieno di difficoltà. Per Gattuso meglio continuare a Napoli? De Laurentiis non si è lasciato bene neanche con gli altri allenatori, ma poi dopo il rapporto è stato ricucito. Potrebbe essere ricucito il rapporto tra presidente e tecnico se tra le parti viene ad esserci un interesse comune”.

Sul campionato – “Lo stato del calcio italiano se lo valuta sulle prestazioni delle squadre di media e bassa classifica, allora vedo che il livello del campionato è cresciuto. Ma considerando anche la pandemia e le difficoltà che hanno avuto le grandi squadre, ritengo che questo campionato sia da considerare interlocutorio. I ritmi sono bassi anche negli altri campionati, certo poi dagli ottavi della Champions il livello e la velocità del gioco cambia”.