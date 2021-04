Sky, Modugno: “Un solo dubbio per Gattuso in vista di Napoli-Inter, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla possibile formazione scelta da Gattuso per affrontare l’Inter. Queste le sue parole: “Gattuso, per la prima volta da diverso tempo, contro la Sampdoria ha avuto a disposizione tutta la squadra. Adesso ha una settimana per preparare il big match contro l’Inter. L’unico assente sarà Lozano che è squalificato, a meno di infortuni in settimana, al Maradona ci saranno tutti.

Il Napoli affronterà la squadra di Conte in un match che vale tantissimo per la corsa Champions! Gli azzurri titolari li conosciamo ormai benissimo, in difesa, molto probabilmente, verrà riconfermata la coppia Koulibaly-Manolas con Ospina tra i pali. L’unico dubbio per il tecnico calabrese è la scelta del terzino sinistro. Da quel lato spingerà Hakimi per cui penso che Hisaj sia il più adatto a ricoprire quel ruolo. Nulla però è ancora deciso, aspetteremo gli allenamenti per ulteriori indiscrezioni“.