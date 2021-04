Renica: “Ancelotti doveva vincere lo scudetto ed ha fallito, Gattuso ha fatto meglio”

L’ex azzurro Alessandro Renica ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal e si è soffermato sulle ultime prestazioni degli azzurri: “Ho visto un buon Napoli con i blucerchiati. Gennaro Gattuso è stato offeso ripetutamente in passato e questo è inaccettabile. Io mi sono giocato la reputazione difendendolo contro tutto e tutti affermando che il problema vero erano i tanti infortuni, la mancanza dei calciatori chiave. Il Napoli tira tanto verso la porta degli avversari, che colpa ha l’allenatore se si commettono certi errori? I goal non li può fare Gattuso, la responsabilità è dei giocatori se sbagliano delle reti semplici. Carlo Ancelotti avrebbe dovuto vincere lo Scudetto almeno secondo gli obiettivi dell’epoca, ma non ha fatto così bene. Gattuso è venuto dopo, ha dovuto ricostruire tutto, ma nonostante ciò è riuscito a portare a casa un trofeo importante come la Coppa Italia”.