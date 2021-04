GdS – Vocalelli: “E’ un peccato che Gattuso lasci il Napoli a fine stagione! Inter? Vi dico la mia”

Il noto giornalista della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Gattuso e su Napoli-Inter. Queste le sue parole: “Mi dispiacerebbe molto se, a fine stagione, dovesse concretizzarsi l’addio di Gattuso sulla panchina azzurra. Ha fatto molto bene all’ombra del Vesuvio e, con la sua determinazione e tenacia, sarebbe stato, a mio avviso, l’allenatore perfetto per questa piazza.

Napoli-Inter? Sarà un match tutto da vivere! Le due squadre arrivano in gran forma a questo appuntamento anche se gli azzurri hanno molto più da perdere rispetto alla compagine milanese. Infatti se il Napoli non dovesse vincere, subirebbe il ritorno della Lazio che ormai si è fatta più vicina. Al contrario, l’Inter ha già acquisito un gran bel vantaggio sulle inseguitrici. La società di ADL è entrata in Champions ben 8 volte nelle ultime 10 stagioni, adesso il campionato si è fatto più competitivo ma gli azzurri possono farcela“.