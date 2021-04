Galante: “Gattuso non è da mandar via! Vi dico la mia sul Napoli e su Koulibaly”

Il noto ex calciatore di Inter e Torino su tutte, Fabio Galante, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul Napoli ed in particolare su Gattuso e Koulibaly. Queste le sue parole: “Come Bobo Vieri concordo sul fatto che, mandare via Gennaro Gattuso, sia una scelta piuttosto frettolosa. Nel calcio di tutti i giorni bisogna essere bravi a programmare ed avere pazienza! Inoltre, da calciatore, so quanto è difficile lavorare in un campionato così ostico e con tanti infortuni. Mertens, Osimhen e Koulibaly sono stati assenti per troppo tempo! Se così non fosse stato, vi assicuro che il Napoli sarebbe quanto meno al secondo posto. Gattuso ha dato un’impronta ben definita a questa squadra, un po’ come ha fatto Conte con la sua Inter. Spero vivamente che ADL possa ricredersi su Ringhio.

Koulibaly? Se fossi un dirigente del Napoli, difficilmente me ne priverei. E’ un calciatore straordinario che ha tutte le caratteristiche giuste per dominare nel suo ruolo. Lo ha già fatto per diversi anni e continuerà a farlo per molto tempo. Avere un difensore centrale come il senegalese in squadra, è come avere un centravanti da 30 goal stagionali“.