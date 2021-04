Del Genio: “Gattuso ora ha gli uomini giusti! Ma forse, tra 8 giornate, ci saluterà…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, circa la situazione del Napoli: “Dopo le tante assenze che ci sono state tra covid e infortuni, stiamo finalmente vedendo il Napoli che conoscevamo. Gennaro Gattuso, tecnico degli azzurri, ha trovato gli uomini giusti e le soluzioni tattiche giuste. Fabian Ruiz, ad esempio, sta giocando bene perché al suo fianco ci vuole uno come Demme. Il centrocampista ex Lipsia è dinamico e non statico come Bakayoko. Futuro di Gattuso? Un po’ mi dispiace per l’allenatore calabrese perché ha capito quali sono stati tutti gli errori che ha commesso e nonostante ciò forse tra 8 giornate ci saluteremo”.