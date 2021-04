De Maggio: “Sogno ADL e Gattuso ancora insieme! Vi svelo chi può ricucire i rapporti”

Il noto giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Goal per fare il punto sul possibile addio di Gattuso alla panchina azzurra. Queste le sue parole: “Sogno ADL e Gattuso insieme ancora per molto! Al momento però mi sembra un’ipotesi abbastanza improbabile visti i rapporti che scorrono tra i due ma io ci credo. Soprattutto perchè ADL ha una grandissima qualità imprenditoriale e sa bene che Ringhio è in piena sintonia sia con i calciatori che con i tifosi. Inoltre conosce benissimo i pregi e difetti di questa squadra e questo, a mio avviso, è un parametro da non sottovalutare. Dall’altro lato, Gattuso, farebbe un passo indietro non indifferente andando ad allenare la Fiorentina. Per questo penso che, con i dovuti chiarimenti, il capoluogo campano sia molto più appetibile dal punto di vista dell’appeal.

L’unico che può ricucire i rapporti è Cristiano Giuntoli! Potrebbe fare da mediatore visto che in questo connubio ci sono più pro che contro ma al momento, mi sembra piuttosto difficile“.