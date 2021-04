CdS – Giordano: “Cessione Koulibaly? Non sarebbe un problema! Vi dico la mia sul rinnovo di Insigne”

Il noto giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sull’attuale periodo di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Mi aspetto un gran cambiamento nel Napoli dell’anno prossimo ma penso che alla fine, l’obiettivo finale, sarà sempre il raggiungimento della Champions League! La qualificazione alla Coppa dei Campioni è ancora un risultato ampiamente alla portata degli azzurri e da questo dipende il futuro di diversi calciatori. Uno su tutti Lorenzo Insigne, il capitano ha tutte le buone intenzioni a rinnovare col Napoli ma tutto dipende dall’accordo e dalla volontà del prossimo allenatore. Se non dovessero trovarsi margini per continuare allora va venduto! Stesso discorso per Koulibaly, qualora i partenopei ricevessero un’offerta allettante, il senegalese verrà ceduto. Anche su di lui però non mi preoccuperei più di tanto.

Napoli-Inter? Purtroppo non è uno scontro diretto, i nerazzurri hanno già lo scudetto in tasca. Se pensiamo all’altro scontro, Juventus-Atalanta, quella di domenica per gli azzurri potrebbe essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire per provare ad agguantare il quarto posto in classifica“.