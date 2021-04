Bianchi: “Campionato anomalo ma il Napoli può conquistare la Champions! Gattuso? Vi dico la mia”

L’ex allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sugli azzurri e sulla situazione legata a Gattuso. Queste le sue parole: “Gattuso lavora e lo fa bene! Se però ci sono delle divergenze bisogna prendere coraggio e dividersi. Un ambiente lavorativo ostile danneggia tutte le persone che vi prendono parte. Inoltre quest’anno è stato già abbastanza anomalo per la situazione legata al Coronavirus ed altri grattacapi per l’allenatore non sono ammissibili!

La stagione è stata molto complicata ma, tra alti e bassi, il Napoli è ancora li che lotta per conquistare la Champions. In questo senso le 5 sostituzioni hanno aiutato molto le squadre di Serie A. Magari le avessi avute io ai miei tempi“.