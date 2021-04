Lettera della Lega Serie A a Dazn: “Vogliamo immediate spiegazioni”

Secondo quanto riferisce La Repubblica, poco meno di tre ore dopo il fischio finale di Inter-Cagliari, partita non vista da molti telespettatori per colpa di un blackout di Dazn, la Lega Serie A ha inviato una lettera alla piattaforma di sport in streaming. In particolare, si è chiesta una rassicurazione per “scongiurare simili episodi in futuro“.

Nella lettera la Lega segnala “il grave disservizio riscontrato” e chiede “immediate e dettagliate spiegazioni dell’accaduto. Auspichiamo che il problema tecnico non si ripeta. Riteniamo improcrastinabile ricevere da voi rassicurazioni e garanzie circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che simili episodi si verifichino in futuro”.