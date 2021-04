Iannicelli: “Manolas e Bakayoko sono due delusioni incredibili”

Peppe Iannicelli si è soffermato sul Napoli durante la trasmissione Campania Sport, in onda su Canale 21: “Voglio dire che non è vero che ADL sia andato contro Gattuso. Anzi, lo ha sempre sostenuto e lo ha blindato. Il giudizio finale sul suo operato però potremmo darlo solo a fine stagione quando si vedrà se il Napoli è arrivato in Champions. Bisogna aumentare la qualità in mediana ed in difesa. Bisogna operare sul mercato. Rrahmani sta facendo abbastanza bene, ma Manolas è Bakayoko sono due delusioni incredibili. Se solo penso che in punti che faranno la differenza sulla Champions saranno i 2 buttati via a Sassuolo mi vengono in brividi”.