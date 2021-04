Gazzetta su Fabiàn: “È attratto dalla possibilità di tornare in Spagna, rifiutata ogni discussione sul rinnovo”

Fabiàn Ruiz non ha ancora rinnovato con il Napoli, pertanto è a rischio la sua permanenza nel club azzurro. A parlare di ciò l’edizione online della Gazzetta dello Sport:

“Il domani napoletano del ragazzo è fortemente in discussione, il suo contratto scadrà a giungo 2023, ma fino ad oggi, ha rifiutato ogni discussione su un eventuale rinnovo. Fabian Ruiz è attratto dalla possibilità di ritornare a giocare nel suo Paese, la Spagna. Da Madrid arriva l’indiscrezione che l’Atletico sarebbe pronto a investire una cinquantina di milioni per comprarne il cartellino. La cifra dovrebbe soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. E se le voci spagnole dovessero essere confermate, allora per Fabian Ruiz questo potrebbe essere l’ultimo campionato con la maglia del Napoli. Bisognerà attendere, comunque, la fine del campionato, società, tecnico e squadra non vogliono distrazioni, la squadra sta lottando per ritornare in Champions e, probabilmente, ad obiettivo raggiunto, si inizierà a pensare al mercato”.