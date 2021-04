Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato di Victor Osimhen ai microfoni di Radio Marte:

“Osimhen uno dei calciatori più forti per la sua età. Sono sicuro che tra un anno lo vorranno tutti i club internazionali, di attaccanti così forti non ce ne sono in giro. Se il Napoli avesse avuto il nigeriano o Mertens da dicembre a febbraio, non si troverebbe in quella posizione. Anche Fabian sta dimostrando il suo valore. Ha qualità tecniche che pochi hanno in Europa”.